Salvini attacca Sala | “Lui nei Verdi? Per dirsi ambientalisti bisogna esserlo anche nei fatti | non basta mettere in giro due ciclabili”

(Di sabato 13 marzo 2021) “Non commento i problemi del Pd, i richiami dall’estero di segretari a tempo o le svolte ‘gretiane’ di qualcuno che aspettava dal Pd una nomina che non è arrivata. Non mi appassionano”. Così il leader della Lega, Matteo, ha commentato la decisione del sindaco di Milano, Beppe, di aderire al partito deieuropei, a margine della sua visita all’ospedale Covid realizzato alla Fiera di Milano. “Penso chesi aspettasse qualcosa dal Pd, che ha fatto altre scelte. Sono beghe interne lontane dal sentimento popolare. Perneinonindue piste”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Siamo qui da tre settimane e penso che Draghi abbia dato notevoli segnali di cambiamento". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita