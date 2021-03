Ritrovare la serenità con lo smart walking

Leggi su iodonna

(Di sabato 13 marzo 2021) Dicono che camminare sia un’esperienza di guarigione. Forse perché si fonda sull’equilibrio e porta equilibrio. O forse perché è un’attività che più di altre stimola la mente incarnata, il nostro essere insieme materia e pensieri, ragione che sorge dal cervello e neuroni che risentono del movimento delle gambe, con i sensi in allerta, la vista che spazia, l’udito a raccogliere l’eco dei suoni intorno, i talloni che calcano il suolo, gli odori sparsi nell’aria. Illustrazione di Cinzia Zenocchini «Cammina per essere sano, cammina per essere felice» diceva Charles Dickens. Un piede avanti all’altro defluiscono i cattivi pensieri e intanto non c’è anfratto del corpo, tessuto o sistema che non benefici dell’andare, del proseguire. Passeggiare è combattere contro la frenesia che tormenta la testa e contro l’immobilismo che inchioda fra le quattro mura. Ed è quanto possiamo ...