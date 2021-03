Pirlo | ' Bella botta | ma la stagione non è finita CR7 deluso | le voci? Normale'

(Di sabato 13 marzo 2021) 'La squadra si sta riprendendo, perché è stata una. Dai momenti di grande tristezza dobbiamo tirare fuori il meglio e sono sicuro che lo faremo già da subito'. Alla vigilia del ritorno in ...

Advertising

capuanogio : #Pirlo pre #CagliariJuve: 'Ci stiamo riprendendo, è stata una bella botta. Ci servirà orgoglio e spirito di squadra' - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «La squadra si sta riprendendo. E' stata una bella botta, ma abbiamo la strada ben chiara in tes… - infoitsport : Juve, Pirlo: 'Con il Porto una bella botta, ora testa al Cagliari' - infoitsport : Juve, Pirlo torna sull'eliminazione: 'Una bella botta' - ngamoflorian : RT @Italpress: Pirlo “Eliminazione bella botta, ma non è finita” -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Bella

...è stata unabotta. Dai momenti di grande tristezza dobbiamo tirare fuori il meglio e sono sicuro che lo faremo già da subito'. Alla vigilia del ritorno in campionato a Cagliari, Andrea...Cagliari - Juventus, parla'L'uscita dalla Champions League è stata unabotta, ma ci stiamo riprendendo', ha ammessoparlando delle condizioni del gruppo bianconero. 'Abbiamo la ...Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia della partita di Cagliari. "La squadra si sta riprendendo. E' stata una bella botta, anche ieri ci siamo allenati tutti insieme, ma abbiamo la strada per Cagliari ...Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la partita col Cagliari in conferenza stampa. La squadra si sta riprendendo, è stata una bella botta. Ci vorrà grande orgoglio. Cristiano Ronaldo ...