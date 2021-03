Perché l’ad di Astrazeneca è indagato per omicidio colposo (Di sabato 13 marzo 2021) C’è un indagato ‘eccellente’ nell’inchiesta della Procura di Siracusa sulla morte del sottufficiale della Marina Militare Stefano Paternò, avvenuta poche ore dopo la somministrazione del vaccino nell’ospedale militare di Augusta. Si tratta dell’amministratore delegato di Astrazeneca, Lorenzo Wittum, che è accusato, insieme con altre tre persone, di omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto La Procura parla di “un atto dovuto” in vista dell’autopsia che sarà eseguita domani pomeriggio all’ospedale Cannizzaro di Catania. Tra gli altri indagati dell’inchiesta, coordinata dalla Procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino e dal pm Gaetano Bono, ci sono un medico del 118, l’infermiere che ha somministrato la dose del vaccino ed il medico dell’ospedale militare. La Procura oggi ha nominato un pool di quattro esperti per ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) C’è un‘eccellente’ nell’inchiesta della Procura di Siracusa sulla morte del sottufficiale della Marina Militare Stefano Paternò, avvenuta poche ore dopo la somministrazione del vaccino nell’ospedale militare di Augusta. Si tratta dell’amministratore delegato di, Lorenzo Wittum, che è accusato, insieme con altre tre persone, di. Si tratta di un atto dovuto La Procura parla di “un atto dovuto” in vista dell’autopsia che sarà eseguita domani pomeriggio all’ospedale Cannizzaro di Catania. Tra gli altri indagati dell’inchiesta, coordinata dalla Procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino e dal pm Gaetano Bono, ci sono un medico del 118, l’infermiere che ha somministrato la dose del vaccino ed il medico dell’ospedale militare. La Procura oggi ha nominato un pool di quattro esperti per ...

Advertising

lauraboldrini : Il @pdnetwork deve andare avanti. No a mantenere l'assetto attuale. No ad un ritorno al passato. Dalle… - francang1950 : RT @ChiaraBottini: Non so perché, nel tempo, diventiamo così sensibili ad alcuni, piccoli gesti e, contemporaneamente, refrattari ad ogni p… - __elee_ : RT @mmmiriaam: diciamocelo questi sette ragazzi si meritano l’immenso, si meritano tutto ciò che c’è di più bello. e ricordiamoglielo a tut… - saturnx1312 : RT @mmmiriaam: diciamocelo questi sette ragazzi si meritano l’immenso, si meritano tutto ciò che c’è di più bello. e ricordiamoglielo a tut… - LimonisignorAA : RT @edoruta: “Essendo brasiliana e capendo poco l’italiano nelle parole mi perdevo. Però pensavo: ma perché mi tratta così? Perché dice cer… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’ad Canottieri Lazio, sabato la prima “Saltech Teqball Cup” Corriere Roma