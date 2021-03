Parma Roma, i convocati di Fonseca: out Smalling e Mkhitaryan (Di sabato 13 marzo 2021) Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista di Parma-Roma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta contro il Parma. Non partiranno con la squadra Chris Smalling e Mkhitaryan. Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Diawara.Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Pauloha diramato la lista deiin vista diPaulo, allenatore della, ha reso nota la lista deiin vista della trasferta contro il. Non partiranno con la squadra Chris. Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Diawara.Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy. Leggi su Calcionews24.com

