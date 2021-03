Paganese-Palermo, rosanero a caccia di punti e riscatto: la ricetta di Filippi per battere i campani (Di sabato 13 marzo 2021) Il Palermo cerca il riscatto.Alle ore 20.00, allo Stadio Comunale “Marcello Torre”, i rosanero sfideranno la Paganese per la gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, l'undicesima del girone di ritorno. Dopo la batosta della scorsa domenica, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.Sarà un match che servirà al Palermo per cercare di archiviare la sconfitta per 2-4 patita in casa contro la Juve Stabia, con i campani che hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona playout: "Siamo qui per intervenire nella giusta direzione, la cosa che mi rassicura è che la squadra dà sempre il massimo negli allenamenti e lavora con impegno. Devono assimilare il prima possibile le indicazioni che ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Ilcerca il.Alle ore 20.00, allo Stadio Comunale “Marcello Torre”, isfideranno laper la gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, l'undicesima del girone di ritorno. Dopo la batosta della scorsa domenica, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.Sarà un match che servirà alper cercare di archiviare la sconfitta per 2-4 patita in casa contro la Juve Stabia, con iche hanno bisogno diper tirarsi fuori dalla zona playout: "Siamo qui per intervenire nella giusta direzione, la cosa che mi rassicura è che la squadra dà sempre il massimo negli allenamenti e lavora con impegno. Devono assimilare il prima possibile le indicazioni che ...

