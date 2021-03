Outriders | qualcuno ha giocato la demo per ben 254 ore in due sole settimane

(Di sabato 13 marzo 2021) Che ci crediate o no, sembra cheabbialadiper la bellezza di 254 ore. Il dato è stato condiviso dagli sviluppatori di People Can Fly in persona, insieme ad altre importanti statistiche, come la presenza di oltre due milioni diri totali. Se 254 ore vi sembrano poche rispetto a qualsiasi titolo abbiate spulciato nella vostra libreria, ricordiamoci di un piccolo dettaglio: laè stata pubblicata il 25 febbraio e il dato è stato diffuso pubblicamente ieri, 12 marzo. Questo significa che ladiè disponibile da circa 15 giorni: in altre parole,haa questo software di prova per ben 17 ore al giorno, tutti i giorni. Leggi altro...

..., distruggendo ogni singolo Outrider eccetto noi, infatti, dopo essere riusciti a sopravvivere a questo fenomeno, veniamo nuovamente ibernati per 31 anni. Dopo tutto questo tempo,......non godono di un hype assurdo ma che comunque dovremo attendere per altri mesi come, ... quando rumor dopo rumor, e una licenza del World of Darkness finalmente finita nelle mani di...Secondo le statistiche diffuse dagli sviluppatori di People Can Fly, qualcuno ha giocato la demo di Outriders per ben 254 ore, ovvero per quasi 17 ore al giorno.Xbox Game Pass ha l'ennesimo grande annuncio in canna, e a quanto pare potrebbe trattarsi di novità legate al lancio di Outriders. Oltre ai venti titoli Bethesda recentemente aggiunti al catalogo, inf ...