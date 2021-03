LIVE Tirreno-Adriatico Terni-Prati di Tivo in DIRETTA | gruppo a 7? dalla fuga | Benjamin Thomas maglia blu virtuale

(Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Paga lo sforzo Marco Canola (Gazprom-RusVelo) che si stacca dai compagni d’avventura. 14.37 Inè presente anche il francesedella FDJ che prima della partenza si trovava a 1’46” da Wout Van Aert ed è in questo momento lablu. 14.34 Il vantaggio dei quattro fuggitivi cala: 7’20” il margine sulche comincia ad aumentare l’andatura. 14.31 50 chilometri alla conclusione. 14.29 Proprio all’attacco della salita ha perso le ruote deldi testa Emil Vinjebo della Qhubeka-ASSOS. 14.27 I fuggitivi hanno attaccato il gran premio della montagna (fuori categoria) del Passo Capannelle: 13,8 km al 4,5% di pendenza media. 14.24 Verosimilmente il ...

Advertising

kubrabenelli : RT @Tiz_CyclingLive: Tirreno-Adriatico 2021 - Stage 4 [LIVE STREAM] - Tiz_CyclingLive : Tirreno-Adriatico 2021 - Stage 4 [LIVE STREAM] - SpazioCiclismo : #TirrenoAdriatico Continua a salire il vantaggio dei 5 battistrada, che ormai hanno un vantaggio di 8'25' sul grup… - SpazioCiclismo : ??La tappa più attesa di questa #TirrenoAdriatico inizia ora! Ovviamente, disponibile anche sulla nostra app uffi… - bossdiazr : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 3 ?? Pian di Feccia - km 25 ?????@PadunMark, @davide_bais, @tludvigsson, @Guil… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tirreno

Tutto il ciclismosu Eurosport, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo!- Adriatico Elia Viviani: 'Abbiamo sbagliato tutto fino ad adesso' 3 ORE FA L ORDINE D ...Tutto il ciclismosu Eurosport, On Demand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo.- Adriatico Van Aert a 1215 watt nello sprint di Camaiore, 72,6 km/h! 7 ORE FA L ORDINE D ...Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della quarta tappa della Tirreno – Adriatico 2021. Con la Terni – Prati di Tivo arriva la gi ...BOLOGNA. Il mondo, musicale e non, di Lucio Dalla è una continua scoperta. Anche a nove anni dalla sua morte. Aneddoti, storie, materiale inedito o recuperato dai cassetti non smettono di scrivere la ...