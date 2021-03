LIVE Brindisi-Virtus Bologna 9-11, Serie A basket in DIRETTA: +2 Segafredo dopo i primi 5 minuti (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-11 Penetrazione di Perkins che si appoggia al vetro, 4’25” da giocare nel primo quarto, 0-3 i falli. 11-11 2/2 Perkins, ora possesso aggiuntivo Brindisi. Fallo di Tessitori su Perkins giudicato (e confermato dopo una review) antisportivo dagli arbitri. 9-11 Disattenta la difesa di Brindisi, Tessitori riceve un passaggio lungo e ne appoggia due comodi. 9-9 Thompson dopo il rimbalzo offensivo. 7-9 Errore di Belinelli, Ricci prende il rimbalzo e serve Tessitori che sotto canestro realizza. 7-7 Penetrazione di Gaspardo che serve Willis, canestro in jumper dalla media. 5-7 TRIPLA di Ricci. 5-4 3/3 Bostic, 7’00” sul cronometro del primo periodo. Fallo di Weems sul tentativo dall’arco di Bostic che sfiora il gioco da 4. 2-4 Alzata di Markovic per ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-11 Penetrazione di Perkins che si appoggia al vetro, 4’25” da giocare nel primo quarto, 0-3 i falli. 11-11 2/2 Perkins, ora possesso aggiuntivo. Fallo di Tessitori su Perkins giudicato (e confermatouna review) antisportivo dagli arbitri. 9-11 Disattenta la difesa di, Tessitori riceve un passaggio lungo e ne appoggia due comodi. 9-9 Thompsonil rimbalzo offensivo. 7-9 Errore di Belinelli, Ricci prende il rimbalzo e serve Tessitori che sotto canestro realizza. 7-7 Penetrazione di Gaspardo che serve Willis, canestro in jumper dalla media. 5-7 TRIPLA di Ricci. 5-4 3/3 Bostic, 7’00” sul cronometro del primo periodo. Fallo di Weems sul tentativo dall’arco di Bostic che sfiora il gioco da 4. 2-4 Alzata di Markovic per ...

