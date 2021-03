La sorpresa di Lillo e Greg l' ha colpita molto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sorpresa Lillo

Tv Fanpage

Sul palco, tra gli invitati c'è stata Virginia Raffaele che ha ricevuto unameravigliosa dalla sua amica cantante e la coppia storicae Greg. Insieme hanno cantato Occhi di gatto , ...Ladie Greg per Virginia Raffaele "Le luci dello spettacolo affascinano e lei lo sa bene: una ragazza che ha fatto della sua vita uno spettacolo", inizia così ladie ...ROMA VIDEOCLIP IN TOUR in collaborazione con YouMusic.Tv Nel programma per il “Premio il cinema incontra la musica” Lillo e i Vagabondi con”Logorroic Rap”regia di Marco Pontecorvo e con Carolina Cresc ...Virginia Raffele in una veste del tutto inedita sul palco di Canzone Segreta, lo show di Rai 1 condotto da Serena Rossi ...