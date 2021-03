Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati | annullate le nozze

Advertising

Corriere : Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: nozze rimandate - dalila_borda : Io sono ancora scioccata ma come si fa a tradire Jennifer Lopez - MeglioNotizie : E' rottura tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, forse c'è un'altra donna - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Amore al capolinea per Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, la coppia scoppia a un passo dalle nozze #JenniferLopez https… - soDiegoetispie : Niente, se anche Jennifer Lopez viene tradita allora possiamo anche chiudere i battenti. Signori, è stat nu piacer… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

approfondimentoin copertina su Allure: Non ho mai voluto essere magra Uno scambio di messaggi privati e qualche "mi piace" di troppo ad alcune foto sui social media. A far traballare fino alla rottura ...Uno scambio di messaggi privati e qualche 'mi piace' di troppo ad alcune foto sui social media. A far traballare fino alla rottura una delle più famose power couple degli Stati Uniti,e Alex Rodriguez, forse un'altra donna. Si tratterebbe di Madison LeCroy, star del reality tivù, 'Southern Charm'. Secondo diversi media americani, laavrebbe sentito odore di ...Dopo aver rimandato per ben due volte le nozze, adesso arriva l'ufficialità: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati.Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. I due erano una coppia da circa tre anni e, fino a qualche settimana fa, apparivano insieme sui rispettivi profili social. I fiori d’arancio, che ...