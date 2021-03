Incendio a Casoria | in fiamme una ditta | Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto

(Di sabato 13 marzo 2021) Unè divampato ieri sera, intorno alle 22, a. A prendereun capannone dellaMa.Vi.Com, sita in via Ventotene, che produce materiale elettrico e informatico. Leha avvolto la struttura, distruggendola completamente. Il danno ammonterebbe a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Incendio a Casoria, distrutto dalla fiamme un capannone industriale

... roghi di plastiche e pneumatici edi ecoballe, su 282 siti pericolosi totali, poi ... seguiti ad IRC 3 dai Comuni di Cardito,, Melito, Mugnano e Villaricca . Nelle zone con IRC 3 e 4 ......di eliminazione di quei rifiuti combusti abbandonati da oltre 3 anni dopo il devastante...Fratelli Gentile Francesco e Raffaele Autotrasporti e Commercio Rottami Metallici Srl di, ...A Casoria ieri sera intorno le 22 i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via Ventotene per un incendio. A prendere fuoco – completamente distrutto – un capannone della ditta Ma.Vi.Co ...CASORIA – A Casoria ieri sera, intorno alle 22, i Carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via Ventotene per spegnere un grosso incendio. A prendere fuoco un capannone della ditta Ma.Vi.