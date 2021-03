Il generale Figliuolo: vaccini a tutti entro l’estate. Contro il virus non vincerò io, vincerà l’Italia (Di sabato 13 marzo 2021) Il generale Figliuolo è abituato a fare più che a parlare. Ma sul Foglio odierno qualcosa la dice. E sono parole, le sue, che rappresentano un balsamo per un Paese ferito e in preda all’angoscia per le nuove chiusure, per la seconda Pasqua in lockdown. In settimana arriverà il nuovo piano per le vaccinazioni di massa, che subentrerà al vecchio piano di Domenico Arcuri. Comprenderà centri come quello di Fiumicino. “Uno simile – dice Figliuolo – l’ho allestito per la Difesa alla Cecchignola, poi cercheremo di essere più capillari possibile”. Figliuolo farà il vaccino AstraZeneca Figliuolo non ignora le paure che stanno circolando sul vaccino AstraZeneca. E le liquida come suggestioni infondate. Il vaccino – afferma – “ha lo 0,002 per cento di casi assoggettabili a patologie gravi. E’ stato pubblicizzato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) Ilè abituato a fare più che a parlare. Ma sul Foglio odierno qualcosa la dice. E sono parole, le sue, che rappresentano un balsamo per un Paese ferito e in preda all’angoscia per le nuove chiusure, per la seconda Pasqua in lockdown. In settimana arriverà il nuovo piano per le vaccinazioni di massa, che subentrerà al vecchio piano di Domenico Arcuri. Comprenderà centri come quello di Fiumicino. “Uno simile – dice– l’ho allestito per la Difesa alla Cecchignola, poi cercheremo di essere più capillari possibile”.farà il vaccino AstraZenecanon ignora le paure che stanno circolando sul vaccino AstraZeneca. E le liquida come suggestioni infondate. Il vaccino – afferma – “ha lo 0,002 per cento di casi assoggettabili a patologie gravi. E’ stato pubblicizzato ...

