If On A Winter's Night, Four Travelers è un inquietante adventure game completamente gratis

Se siete interessati ad un'avventura punta e clicca particolare, allora potreste dare un'occhiata a If On A Winter's Night, Four Travelers, titolo che, fra l'altro, ricorda il ben noto romanzo di Italo Calvino, "Se una notte d'inverno un viaggiatore". Il gioco è disponibile a partire da oggi su Itch.io e, dettaglio interessante, è completamente gratis. If On A Winter's Night, Four Travelers è una storia divisa in quattro archi narrativi, ambientato durante un ballo in maschera degli anni 20, tenuto a bordo di un treno. Ogni arco ha come protagonista un personaggio diverso, ognuno con le sue personali storie da affrontare.

