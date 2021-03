I numeri in chiaro, Taliani: «Decessi cresciuti del 13% in una settimana. Dubbi sui vaccini? La stampa ammetta le proprie responsabilità» – Il video (Di sabato 13 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore, +317 Decessi e più di 26mila nuovi positivi. Il bollettino nazionale sui dati Covid-19 in Italia continua a registrare i numeri di una terza ondata che preoccupa. La pressione sulle strutture sanitarie non accenna ad allentarsi e le misure restrittive rimangono, ancora una volta, l’unica soluzione immediata per arginare i rischi. «Un quadro di allarme soprattutto nel numero dei Decessi registrato» dice la professoressa di Malattie infettive all’Università La Sapienza di Roma, Gloria Taliani. «Quello che ci preoccupa in maniera significativa è dunque il dato delle vittime, cresciute rispetto alla settimana precedente del 13,2%. Un aumento inevitabile che ancora una volta si fa specchio della diffusione importante del virus avvenuta nell’ultimo periodo. Un aspetto interessante è ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore, +317e più di 26mila nuovi positivi. Il bollettino nazionale sui dati Covid-19 in Italia continua a registrare idi una terza ondata che preoccupa. La pressione sulle strutture sanitarie non accenna ad allentarsi e le misure restrittive rimangono, ancora una volta, l’unica soluzione immediata per arginare i rischi. «Un quadro di allarme soprattutto nel numero deiregistrato» dice la professoressa di Malattie infettive all’Università La Sapienza di Roma, Gloria. «Quello che ci preoccupa in maniera significativa è dunque il dato delle vittime, cresciute rispetto allaprecedente del 13,2%. Un aumento inevitabile che ancora una volta si fa specchio della diffusione importante del virus avvenuta nell’ultimo periodo. Un aspetto interessante è ...

