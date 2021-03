Genoa e Udinese non si fanno male: De Paul risponde a Pandev (Di domenica 14 marzo 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Un punto a testa tra Genoa e Udinese, un altro piccolo passo per evitare di essere risucchiati nella mischia delle ultime posizioni. Al ‘Ferraris' termina 1-1 l'anticipo valevole per la 27esima giornata di campionato: il quinto risultato utile per i friulani addirittura in lizza per un posto tra le prime dieci, il quarto pareggio nelle ultime sei per il Genoa che ritocca la propria classifica e si issa a quota 28 punti. La grande occasione per le due squadre di effettuare uno scatto importante verso la salvezza produce un match divertente sin dalle prime battute. Dopo 8? i rossoblù sono già in vantaggio grazie a Pandev, che si gira e batte Musso sul primo palo: l'arbitro Camplone, all'esordio in Serie A, annulla per un sospetto fallo di mano dell'ex Inter dopo lo stop ma all'on field review non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Un punto a testa tra, un altro piccolo passo per evitare di essere risucchiati nella mischia delle ultime posizioni. Al ‘Ferraris' termina 1-1 l'anticipo valevole per la 27esima giornata di campionato: il quinto risultato utile per i friulani addirittura in lizza per un posto tra le prime dieci, il quarto pareggio nelle ultime sei per ilche ritocca la propria classifica e si issa a quota 28 punti. La grande occasione per le due squadre di effettuare uno scatto importante verso la salvezza produce un match divertente sin dalle prime battute. Dopo 8? i rossoblù sono già in vantaggio grazie a, che si gira e batte Musso sul primo palo: l'arbitro Camplone, all'esordio in Serie A, annulla per un sospetto fallo di mano dell'ex Inter dopo lo stop ma all'on field review non ...

