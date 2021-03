È morto per Covid Raoul Casadei, addio al re del liscio: aveva 83 anni (Di sabato 13 marzo 2021) Ci lascia Raoul Casadei, il re del liscio, morto all’età di 83 anni per Covid. Era ricoverato dal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore e stamattina è morto. Oltre a lui, erano stati contagiati anche altri suoi familiari, come scrive La Stampa. La figlia Carolina, il giorno in cui era stato ricoverato, ha detto che la loro preoccupazione maggiore «è stata quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un po’ di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo». Chi era Raoul ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Ci lascia, il re delall’età di 83per. Era ricoverato dal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore e stamattina è. Oltre a lui, erano stati contagiati anche altri suoi familiari, come scrive La Stampa. La figlia Carolina, il giorno in cui era stato ricoverato, ha detto che la loro preoccupazione maggiore «è stata quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa. Anche in considerazione dei suoi 83compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto cheun po’ di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo». Chi era...

