Auckland: Luna Rossa e New Zealand ancora pari, 3-3 (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa aveva vinto gara 5 della finale di Coppa America di vela e si era portata sul 3-2 sul defender Team New Zealand. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 marzo 2021)aveva vinto gara 5 della finale di Coppa America di vela e si era portata sul 3-2 sul defender Team New. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - Agenzia_Ansa : E' ancora parità tra New Zealand e Luna Rossa nella finale di Coppa America. Anche la seconda giornata di regate ne… - Agenzia_Ansa : La barca italiana Luna Rossa ha vinto la seconda regata della finale di Coppa America di vela, tenuta nella baia di… - andreapressenda : America's Cup in diretta su - FirenzePost : Auckland: Luna Rossa e New Zealand ancora pari, 3-3 -

Ultime Notizie dalla rete : Auckland Luna Coppa America 2021, Luna Rossa vince gara 5 e si porta sul 3 - 2 Luna Rossa ha vinto gara 5 della finale di Coppa America di vela e si è portata sul 3 - 2 sul defender Team New Zealand. Nel campo di regata della baia di Auckland, la barca italiana è stata in testa ...

Luna Rossa - New Zealand 3 - 3: in Coppa America ancora equilibrio Il terzo giorno di duelli in mare tra Luna Rossa e il defender di New Zealand, nel golfo di Auckland, registra una vittoria a testa per Luna Rossa e New Zealand. Adesso il risultato è di 3 - 3. Bruni : "Il nostro rituale pre - regata che ci carica" Nulla è comunque deciso. Continua l'...

Luna Rossa New Zealand il Coppa America, torna in pubblico ad Auckland. FOTO Sky Sport In Coppa America nuovo testa a testa fra Luna Rossa e New Zealand: 3-3 Nel campo di regata della baia di Auckland, gli italiani sono stati in ... di Coppa America e si è portata sul 3-3 nella sfida con Luna Rossa. Il Defender ha dominato la seconda prova di questa ...

America’s Cup 2021: il sogno di Luna Rossa continua. Ora la sfida è sul 3-3 Il sogno di Luna Rossa continua Luna Rossa ha fatto un capolavoro nella prima sfida, Team Zealand è stata perfetta nella seconda. Il 3-2 con cui Luna Rossa ha chiuso dopo la quinta regata, e il modo i ...

Rossa ha vinto gara 5 della finale di Coppa America di vela e si è portata sul 3 - 2 sul defender Team New Zealand. Nel campo di regata della baia di, la barca italiana è stata in testa ...Il terzo giorno di duelli in mare traRossa e il defender di New Zealand, nel golfo di, registra una vittoria a testa perRossa e New Zealand. Adesso il risultato è di 3 - 3. Bruni : "Il nostro rituale pre - regata che ci carica" Nulla è comunque deciso. Continua l'...Nel campo di regata della baia di Auckland, gli italiani sono stati in ... di Coppa America e si è portata sul 3-3 nella sfida con Luna Rossa. Il Defender ha dominato la seconda prova di questa ...Il sogno di Luna Rossa continua Luna Rossa ha fatto un capolavoro nella prima sfida, Team Zealand è stata perfetta nella seconda. Il 3-2 con cui Luna Rossa ha chiuso dopo la quinta regata, e il modo i ...