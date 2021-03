Addio Laura, il commosso saluto della comunità di Arpaise (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiArpaise – Un applauso lungo e commosso ha salutato per l’ultima volta Laura Leone. Alle 15.00 la comunità di Arpaise e quelle dei centri vicini erano tutte sul sagrato e nella Chiesa della Beata Vergine Maria, San Rocco e San Sebastiano del piccolo centro sulle colline beneventane per partecipare al funerale della 22enne, studentessa universitaria di Ingegneria, che tutti conoscevano e che ha perso tragicamente la vita sabato scorso, 6 marzo, in una stretta stradina di contrada San Vito, nel capoluogo. Non tutti sono riusciti a salutare la mamma Mirella, il papà Alberto e il fratello Luca: era impossibile per il gran numero di partecipanti alla cerimonia. Moltissime le persone che hanno dovuto sostare sul sagrato e nei pressi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un applauso lungo eha salutato per l’ultima voltaLeone. Alle 15.00 ladie quelle dei centri vicini erano tutte sul sagrato e nella ChiesaBeata Vergine Maria, San Rocco e San Sebastiano del piccolo centro sulle colline beneventane per partecipare al funerale22enne, studentessa universitaria di Ingegneria, che tutti conoscevano e che ha perso tragicamente la vita sabato scorso, 6 marzo, in una stretta stradina di contrada San Vito, nel capoluogo. Non tutti sono riusciti a salutare la mamma Mirella, il papà Alberto e il fratello Luca: era impossibile per il gran numero di partecipanti alla cerimonia. Moltissime le persone che hanno dovuto sostare sul sagrato e nei pressi ...

