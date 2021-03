26 062 positivi | 317 vittime

(Di sabato 13 marzo 2021) Sono 26.062 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 26.824. Lesono 317, ieri erano state 380. 372.944 tamponi, tasso dità al 6,98%

Sono 26.i nuovi contagi di Covid - 19 in Italia ( ieri 26.824 ), a fronte di 372.944 tamponi giornalieri ... La percentuale diconsiderando il totale dei tamponi è al 6,98% (ieri 7,2%), ma ......della Salute si registrano 26.nuovi casi con 372.944 tamponi e 317 vittime. Ieri si sono registrati 26.824 casi con 369.636 tamponi (tasso al 7,25%) e 380 vittime. Gli attualmentesono ...Sono 26.062 i nuovi positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 26.824. E' quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute. Le vittime sono 317, ieri erano 380. Cono ...Sono 26.062 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia (ieri ne erano stati diagnosticati 26.824). È quanto emerge dal bollettino di sabato 13 marzo diffuso dal Ministero della Salute. I test ef ...