Zorzi sostituisce Elettra all’Isola Una settimana fa diceva di aver rifiutato perchè doveva fermarsi

(Di venerdì 12 marzo 2021) TommasoRifiuto l’offerta e vado avanti. Anzi no, accetto. Il ‘pacco’ – no, non siamo ad Affari Tuoi – è di Tommaso: nemmeno il tempo di spiegare i motivi del “no” al ruolo di opinionistadei Famosi che subito fa dietrofront e annuncia la sua presenza nel reality di Ilary Blasi, al via su Canale 5 lunedì 15 marzo. “Sarò ufficialmente parte del team Isola con Ilary, Iva ed. Prevedo falsità“ ha annunciato via social il fresco vincitore del Grande Fratello Vip. “Prevedo falsità” – scrive – e ne ha ‘ben donde’: giorni fa alle Chi di Alfonso Signorini parlava così a proposito di un suo possibile impegno: “Mi è stato chiesto se avessi voglia di fare l’opinionistadei Famosi e per questo ringrazio con tutto il ...

Mentre la twerking queen piange lacrime amare in quarantena, il programma ha riaperto le trattative con Tommasoper convincerlo a ripensarci e a prendere il suo posto in coppia con Iva Zanicchi ...Isola dei Famosi 2021, TommasoElettra Lamborghini? Si starebbe valutando proprio in queste ultime ore la possibilità di affiancare un opinionista, o una opinionista come sostituto ...Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi. Il vincitore del Gf Vip affiancherà Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, attualmente a casa in quarantena dopo ...Se ne parla da giorni. Prima l'influencer Tommaso Zorzi aveva spiegato in un’intervista a Chi le ragione del suo no alla proposta di lavoro come opinionista nel reality show L’Isola dei Famosi. Zorzi ...