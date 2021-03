Vicky Varga cittadina del mondo La domanda ai fan | “Quanti di voi vivono…”

Leggi su golssip

(Di venerdì 12 marzo 2021)del. La splendida modella ungherese ha una storia di viaggi, città diverse, sempre lontana da casa perché il suo lavoro di modella richiede questo.caption id="attachment 113257" align="aligncenter" width="1075" Foto: Instagram/captionMa per Lady Pellé non è un problema perché come scrive lei stessa "non importa da dove vieni ma dove stai andando.di voi vivono in una citta? diversa da quella in cui sono nati?". Golssip.