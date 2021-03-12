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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 09 | 45

VIABILITA’ DEL 12 MARZO 2021 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 09:45 (Di venerdì 12 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 12 MARZO 2021 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24; E SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA LA A24, MA SUL TRATTO URBANO, TRAFFICO INTENSO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA IL BIVIO CON LA BRACCIANESE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA. CODE ANCHE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA DI SANTA COLOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA, TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI, SEMPRE IN ENTRATA. RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE NUOVE LINEE ...
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Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 12 - 03 - 2021 ore 08:45

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L'USCITA PER LA ROMA - FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LE USCITE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12 - 03 - 2021 ore 08:15

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L'USCITA PER LA ROMA - FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LE USCITE ...
A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico  Corriere della Sera
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