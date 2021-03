Tennis: Elisabetta Cocciaretto è la più giovane italiana in una semifinale WTA dal 2007 (Di venerdì 12 marzo 2021) Elisabetta Cocciaretto, con la semifinale raggiunta nella notte italiana in quel di Guadalajara a poco più di vent’anni, è diventata la più giovane italiana a raggiungere questo traguardo dall’oramai lontano 2007. Allora, a riuscirci fu Karin Knapp. L’altoatesina, che non aveva ancora vent’anni, stava scalando a passi piuttosto rapidi la classifica mondiale, arrivò in semifinale nel torneo di Budapest, dove fu estromessa in rimonta dalla rumena Sorana Cirstea. Quest’ultima veniva dalle qualificazioni e fu questo il suo primo svelarsi al mondo del Tennis, prima dei quarti di finale raggiunti al Roland Garros 2009. Karin Knapp è stata giocatrice particolarmente sfortunata nella sua carriera: arrivata al numero 33 del mondo nel 2015, era ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021), con laraggiunta nella nottein quel di Guadalajara a poco più di vent’anni, è diventata la piùa raggiungere questo traguardo dall’oramai lontano. Allora, a riuscirci fu Karin Knapp. L’altoatesina, che non aveva ancora vent’anni, stava scalando a passi piuttosto rapidi la classifica mondiale, arrivò innel torneo di Budapest, dove fu estromessa in rimonta dalla rumena Sorana Cirstea. Quest’ultima veniva dalle qualificazioni e fu questo il suo primo svelarsi al mondo del, prima dei quarti di finale raggiunti al Roland Garros 2009. Karin Knapp è stata giocatrice particolarmente sfortunata nella sua carriera: arrivata al numero 33 del mondo nel 2015, era ...

ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: ?? Elisabetta da favola!! A Guadalajara #Cocciaretto sconfigge Davis in due set 6-3 6-0 e conquista la prima semifinal… - svata4 : RT @InteBNLdItalia: ?? Elisabetta da favola!! A Guadalajara #Cocciaretto sconfigge Davis in due set 6-3 6-0 e conquista la prima semifinal… - InteBNLdItalia : ?? Elisabetta da favola!! A Guadalajara #Cocciaretto sconfigge Davis in due set 6-3 6-0 e conquista la prima semif… - federtennis : A Marsiglia ???? @janniksin si gioca un posto in semifinale contro la testa di serie n°1 ???? Medvedev! Sfida live su… - apetrazzuolo : Tennis, Wta Guadalajara: Elisabetta Cocciaretto va in semifinale -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Elisabetta Cocciaretto, a Guadalajara prima semifinale in carriera: sfiderà Bouchard Elisabetta Cocciaretto , 20enne di Fermo e n.134 del ranking mondiale (ma virtualmente già n.112), ... torneo WTA 250 che si sta giocando sul cemento del Panamerican Tennis Center di Guadalajara , in ...

Tennis: Cocciaretto batte Davis Vittoria per 6 - 3; 6 - 0. La tennista italiana, Elisabetta Cocciaretto, ha vinto nettamente la gara contro Lauren Davis per 6 - 3, 6 - 0, nei quarti di finale del Wta 250 di Guadalajara.

Tennis, Elisabetta Cocciaretto: "Sarei contenta di giocare con Nadia Podoroska, ho rispetto per lei" OA Sport Tennis: Elisabetta Cocciaretto è la più giovane italiana in una semifinale WTA dal 2007 Elisabetta Cocciaretto, con la semifinale raggiunta nella notte italiana in quel di Guadalajara a poco più di vent'anni, è diventata la più giovane italiana a raggiungere questo traguardo dall'oramai ...

Cocciaretto, a Guadalajara prima semifinale in carriera: sfiderà Bouchard Elisabetta Cocciaretto, 20enne di Fermo e n.134 del ranking mondiale (ma virtualmente già n.112), si è qualificata per la semifinale (la prima della sua carriera ...

Cocciaretto , 20enne di Fermo e n.134 del ranking mondiale (ma virtualmente già n.112), ... torneo WTA 250 che si sta giocando sul cemento del PanamericanCenter di Guadalajara , in ...Vittoria per 6 - 3; 6 - 0. La tennista italiana,Cocciaretto, ha vinto nettamente la gara contro Lauren Davis per 6 - 3, 6 - 0, nei quarti di finale del Wta 250 di Guadalajara.Elisabetta Cocciaretto, con la semifinale raggiunta nella notte italiana in quel di Guadalajara a poco più di vent'anni, è diventata la più giovane italiana a raggiungere questo traguardo dall'oramai ...Elisabetta Cocciaretto, 20enne di Fermo e n.134 del ranking mondiale (ma virtualmente già n.112), si è qualificata per la semifinale (la prima della sua carriera ...