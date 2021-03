Spezia, Piccoli: “Con Gasperini abbiamo un bel rapporto” (Di sabato 13 marzo 2021) “Sono contento per me ma deluso per il risultato perché avrei voluto portare a casa almeno un punto. Gasperini? Mi ha fatto i complimenti, abbiamo un bel rapporto. Ha insegnato come muovermi in area e smarcarmi meglio”. Questo il commento di Roberto Piccoli, autore dell’unico gol dello Spezia nella sconfitta contro l’Atalanta, squadra che detiene il suo cartellino. “Tiferò per loro contro il Real, tutto è ancora aperto – continua il giovane centravanti a Sky Sport – Nzola? Sta facendo bene, anche lui come me sta rientrando da un infortunio e bisogna avere un po’ di pazienza. Lo aspettiamo tutti, io mi farò sempre trovare pronto, poi deciderà il mister”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) “Sono contento per me ma deluso per il risultato perché avrei voluto portare a casa almeno un punto.? Mi ha fatto i complimenti,un bel. Ha insegnato come muovermi in area e smarcarmi meglio”. Questo il commento di Roberto, autore dell’unico gol dellonella sconfitta contro l’Atalanta, squadra che detiene il suo cartellino. “Tiferò per loro contro il Real, tutto è ancora aperto – continua il giovane centravanti a Sky Sport – Nzola? Sta facendo bene, anche lui come me sta rientrando da un infortunio e bisogna avere un po’ di pazienza. Lo aspettiamo tutti, io mi farò sempre trovare pronto, poi deciderà il mister”. SportFace.

