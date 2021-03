Slow News, un elogio dell’informazione lenta (Di sabato 13 marzo 2021) Tra dati e numeri sviscerati ogni ora, mezze bufale, e un rincorrersi continuo di opinioni, l’emergenza sanitaria ha posto il giornalismo di fronte a una sovrapproduzione di notizie: da una pandemia è derivata un’infodemia. «Il termine – spiega Alberto Puliafito – è nato per identificare ciò che è successo in termini di copertura giornalistica, informativa e comunicativa in questo periodo». Alberto è il regista del documentario Slow News, ora al Glocal Film Festival di Torino, che da 20 anni seleziona … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 13 marzo 2021) Tra dati e numeri sviscerati ogni ora, mezze bufale, e un rincorrersi continuo di opinioni, l’emergenza sanitaria ha posto il giornalismo di fronte a una sovrapproduzione di notizie: da una pandemia è derivata un’infodemia. «Il termine – spiega Alberto Puliafito – è nato per identificare ciò che è successo in termini di copertura giornalistica, informativa e comunicativa in questo periodo». Alberto è il regista del documentario, ora al Glocal Film Festival di Torino, che da 20 anni seleziona … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

