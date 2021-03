Sinner-Medvedev oggi, ATP Marsiglia 2021: orario, tv, programma e streaming (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo quarto di finale dell’anno per Jannik Sinner. Il diciannovenne altoatesino si trova di fronte al numero 1 di Russia e prossimo numero 2 del mondo, Daniil Medvedev, a pochi giorni dal diventare il primo, da quasi 16 anni a questa parte, a spezzare l’egemonia Federer-Nadal-Djokovic-Murray. Dopo l’esordio difficile, ma vittorioso, con il francese Gregoire Barrere, le cose per Sinner sono andate nettamente meglio contro l’altro transalpino Hugo Gaston, sconfitto per 6-4 6-1 nella giornata di mercoledì. Esordio proprio ieri, invece, per Medvedev, vittorioso sul non semplice bielorusso Egor Gerasimov, giocatore che se in palla può creare problemi anche ai big. C’è un confronto precedente tra i due, ed è quello giocato proprio un anno fa all’Open 13 (il nome storico del torneo): il primo set andò all’italiano per 6-1, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo quarto di finale dell’anno per Jannik. Il diciannovenne altoatesino si trova di fronte al numero 1 di Russia e prossimo numero 2 del mondo, Daniil, a pochi giorni dal diventare il primo, da quasi 16 anni a questa parte, a spezzare l’egemonia Federer-Nadal-Djokovic-Murray. Dopo l’esordio difficile, ma vittorioso, con il francese Gregoire Barrere, le cose persono andate nettamente meglio contro l’altro transalpino Hugo Gaston, sconfitto per 6-4 6-1 nella giornata di mercoledì. Esordio proprio ieri, invece, per, vittorioso sul non semplice bielorusso Egor Gerasimov, giocatore che se in palla può creare problemi anche ai big. C’è un confronto precedente tra i due, ed è quello giocato proprio un anno fa all’Open 13 (il nome storico del torneo): il primo set andò all’italiano per 6-1, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-Medvedev ATP Marsiglia in DIRETTA: esame duro contro il n.3 del mondo - #Sinner-Medvedev #Marsiglia… - zazoomblog : LIVE Sinner-Medvedev ATP Marsiglia in DIRETTA: esame duro contro il n.3 del mondo - #Sinner-Medvedev #Marsiglia… - zazoomblog : ATP Marsiglia 2021 Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev ai quarti di finale. Il russo affronterà Jannik Sinner -… - paoloangeloRF : RT @LaDialettica: Il GOAT stronca Thiem e si appresta a fermare domani l'avanzata di Rublev in quel di Doha. Sul fronte francese sarà Medve… - zazoomblog : Sinner-Medvedev domani ATP Marsiglia 2021: orario tv programma e streaming - #Sinner-Medvedev #domani #Marsiglia -