Scelta a sorpresa a UeD! Non era prevista, tutti di sasso. Anche Maria De Filippi (Di venerdì 12 marzo 2021) I colpi di scena a Uomini e Donne non sono certo rari, ma le scelte sì. O quantomeno sono previste. Ma quella avvenuta nell'ultima registrazione del programma, riportano le anticipazioni diffuse dal sito IlVicolodelleNews, è stata una vera sorpresa per tutti, Anche per Maria De Filippi. Intanto parliamo di quello che fu il trono over, non quello classico che è alle battute iniziali coi nuovi tronisti. Solo qualche giorno fa abbiamo visto la puntata della Scelta di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri e ora, a distanza di poco, un'altra coppia ha avuto il suo lieto fine all'interno della trasmissione. Nel loro percorso a UeD, dama e cavaliere in questione si sono trovati subito benissimo, apparivano affiatati e complici ma poi c'è stata una battuta d'arresto. Lui aveva manifestato ...

