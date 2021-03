Rampelli: “La zona rossa è un fallimento. Ora occorre l’Esercito per evitare gli assembramenti” (Di venerdì 12 marzo 2021) «La zona rossa rappresenta l’ennesimo fallimento dei governi Conte e Draghi perché, a un anno esatto dall’esplosione della pandemia, non si è stati capaci di prevenire gli assembramenti che favoriscono l’aumento del contagio. Il virus cammina sulle gambe degli uomini il che significa che non si devono consentire gli assembramenti, anche utilizzando l’Esercito». Lo dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera. Fermate gli assembramenti con ogni mezzo «I luoghi di massimo contagio – prosegue l’esponente di FdI – sono i luoghi delle folle e quindi metro, bus, ipermercati, luoghi dello struscio. E al contrario sono state chiuse le scuole, le palestre e i ristoranti, siti totalmente controllabili. L’assembramento è il primo alleato del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021) «Larappresenta l’ennesimodei governi Conte e Draghi perché, a un anno esatto dall’esplosione della pandemia, non si è stati capaci di prevenire gliche favoriscono l’aumento del contagio. Il virus cammina sulle gambe degli uomini il che significa che non si devono consentire gli, anche utilizzando». Lo dichiara in una nota Fabio, vicepresidente della Camera. Fermate glicon ogni mezzo «I luoghi di massimo contagio – prosegue l’esponente di FdI – sono i luoghi delle folle e quindi metro, bus, ipermercati, luoghi dello struscio. E al contrario sono state chiuse le scuole, le palestre e i ristoranti, siti totalmente controllabili. L’assembramento è il primo alleato del ...

