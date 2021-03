Poliziotto si tuffa e salva un uomo caduto nel fiume | stava affogando

(Di venerdì 12 marzo 2021) Un agente hato in extremis unaccidentalmente in acqua durante una passeggiata. Non sapeva nuotare eannegando Quando ha notato la sagoma di ungalleggiare sull’acqua non ci ha pensato due volte e si èto perrlo. Un agente di polizia è saltato nel, munito digente, per L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotto tuffa

NewNotizie

Suo padre eraa Fiume (oggi Rijeka, in Croazia), collega di Giovanni Palatucci, ovvero ... Sinagra padre non ci pensa due volte: sia la salva. Il 3 maggio 1945 gli jugoslavi entrano a ...Invece Sawayama sidi testa nei primi anni 2000 per renderli più personali che mai. E farci ... e Killer Mike, geniale rapper nero di Atlanta (figlio di un, tra l'altro) raccontano le ...Un agente ha salvato in extremis un uomo caduto accidentalmente in acqua durante una passeggiata. Non sapeva nuotare e stava annegando Quando ha notato la sagoma di un uomo galleggiare sull’acqua non ...C’è una batteria di truffatori in azione in città. Al quartiere San Giuseppe, zona via Cappuccini (strada chiusa, di recente visitata più volte dai ladri) negli scorsi giorni sono stati segnalati dive ...