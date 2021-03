Pierpaolo Pretelli torna a parlare della Gregoraci | “Aveva un altro” Lei risponde sui social

(Di venerdì 12 marzo 2021) Intervistato nello spazio Casa Chi, suito adelle “donne” che hanno in qualche modo fatto partesua avventura nella casa del Grande Fratello VIP 5. Oggi vive felice e sereno questa storia con Giulia Salemi,quale si dice innamoratissimo, si stanno godendo questi primo dieci giorni fuori dal gioco e tra loro tutto va benissimo. Ma ahinoi, siancora una volta adi Elisabettain relazione all’ex velino. Pensavate che questo argomento fosse esaurito? A quanto pare no. E infattivuole ribadire quello che è stato: in casa si è invaghito di Elisabetta, ha iniziato a corteggiarla ma lei ha messo dei paletti per cui questa ...

Advertising

gsstanaccount : RT @GiuseppeporroIt: Pierpaolo Pretelli confessa: “Non ho mai detto di essere innamorato di Elisabetta, era una cotta. Giulia? Sono molto i… - hrdcrimar : RT @babba_89: Da un lato Dall'altro Pierpaolo Pretelli pure #prelemi - opssgiu__ : RT @GiuseppeporroIt: Pierpaolo Pretelli confessa: “Non ho mai detto di essere innamorato di Elisabetta, era una cotta. Giulia? Sono molto i… - wejirdness : RT @GiuseppeporroIt: Pierpaolo Pretelli confessa: “Non ho mai detto di essere innamorato di Elisabetta, era una cotta. Giulia? Sono molto i… - Cattilalla98 : RT @babba_89: Da un lato Dall'altro Pierpaolo Pretelli pure #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

YouMovies

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa dopo mesi lunghissimi di reclusione a Cinecittà , e la coppia formata dae Giulia Salemi sembra resistere perfettamente alle pressioni della quotidianità fuori dalla Casa . Sebbene i due gieffini siano legati da un sentimento profondo e vero, il...Elisabetta Gregoraci si è esposta con qualche like sospetto, che in tanti hanno decifrato come un messaggio segreto nei confronti di. Che ci sia un qualche ripensamenti da parte ...Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono già in crisi? I due ex gieffini non andranno a convivere e hanno scelto una relazione a distanza.La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa dopo mesi lunghissimi di reclusione a Cinecittà, e la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra resist ...