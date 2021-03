Advertising

serracchiani : Questo è il primo passo. Ora un #PD davvero unito. #iocisonoPD - zazoomblog : Pd: Serracchiani questo è il primo passo ora davvero uniti - #Serracchiani #questo #primo #passo - TV7Benevento : Pd: Serracchiani, 'questo è il primo passo, ora davvero uniti'... - BloccatiC : @serracchiani Una vergogna come sempre questo pd con queste facce - serracchiani : Questo è il primo passo. Ora un #PD davvero unito. #iocisonoPD -

Ultime Notizie dalla rete : Serracchiani questo

Metro

proposito si intende riattivare l'assegno di ricollocazione Il Governo si sta adoperando ...che in tema di blocco dei licenziamenti la Presidente della commissione Lavoroha ...Chiamiamo come vogliamoconfronto ma facciamolo e sgombriamo il campo da ogni incertezza" "Il rapporto con il governo Draghi che " aggiunge- dev'essere il 'nostro' governo, ...Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Questo è il primo passo. Ora un Pd davvero unito. #iocisonoPD". Lo scrive Debora Serracchiani su twitter.L’ex premier Enrico Letta ha sciolto la riserva e accettato la candidatura (al momento unica visto che Debora Serracchiani si è chiamata fuori ... io la verità nei rapporti tra di noi e per uscire da ...