Pd | l' ' era' Letta parte dalla base | tour nei Circoli ' cerco verità non unanimità' Adnkronos 2

MarcoCampa10 : RT @ppiersante: Io il PD non lo capisco. Prendono Letta quando c’era Zeman libero. Facevano il solito contrattino annuale senza impegno, l… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Zingaretti: 'Si chiude, mi auguro, la stagione delle polemiche e si apre la stagione del Pd protagonista, era quello che… - CarieriF : RT @Wikileaks_Ita: Enrico #Letta #PD era già membro #Trilateral2003 prima di diventare #Bilderberg2012 e Pres del Consiglio nel 2013.... It… - MadagioPepe : RT @Wikileaks_Ita: Enrico #Letta #PD era già membro #Trilateral2003 prima di diventare #Bilderberg2012 e Pres del Consiglio nel 2013.... It… - ITestini : RT @LucillaMasini: Riassumendo: Letta al PD, e Conte al M5S. Anche voi siete curiosi di vedere la faccia di Renzi, che era convinto di aver… -

Insomma, se anche in Assemblea non sarà unanimità, che comunque Letta stesso ha premesso di non cercare, mancherà poco. Forse anche per questo è già partito con forza il tam tam sui nuovi organigrammi ...(Teleborsa) - Si è svolto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 marzo, l'incontro tra il Ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, l'Aran (Agenzia Rappresentanza Negoziale ...