Marani: “Juventus? Da due anni fanno le cose in modo casuale, al posto di Allegri serviva un top allenatore” (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo il giornalista gli errori della Juventus negli ultimi due anni sono stati molteplici Matteo Marani ha analizzato il momento della Juventus durante un suo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo il giornalista gli errori dellanegli ultimi duesono stati molteplici Matteoha analizzato il momento delladurante un suo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Marani durissimo: 'Da due anni la Juventus è casuale. Il problema non sono Pirlo o CR7' - sportface2016 : #Juventus, #Marani: “Idee confuse e nessun piano preciso, il problema non è #Ronaldo” - LuigiBevilacq17 : RT @TuttoMercatoWeb: Marani durissimo: 'Da due anni la Juventus è casuale. Il problema non sono Pirlo o CR7' - PinoSa54 : ????.... Attaccano la vecchia Signora....??!! .....???? E poi iniziano a dire che #Crfiat ora è un peso...??!! ?????? Ma..… - The_Colonnello : RT @TuttoMercatoWeb: Marani durissimo: 'Da due anni la Juventus è casuale. Il problema non sono Pirlo o CR7' -