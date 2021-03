Luna Rossa-New Zealand, quando le prossime regate? Orari, programma, tv, repliche sabato 13 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) L’America’s Cup 2021 è ormai entrata nel vivo. Luna Rossa e New Zealand sono in parità sul 2-2 dopo quattro regate. Domani, sabato 13 marzo, si disputeranno gara-5 e gara-6 che potrebbero spezzare l’equilibrio, dando un primo scossone alla competizione. Come di consueto la più grande incognita sarà legata alle condizioni del vento, variabile fondamentale in questa tipologia di competizione. Le indicazioni fornite dall’imbarcazione timonata da Francesco Bruni e James Spithill sono state estremamente soddisfacenti nel corso della prima giornata con vento tra i 15 e i 18 nodi, così come con vento leggero. Dicasi lo stesso anche per l’imbarcazione dei Kiwi estremamente performante in tutte le condizioni. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) L’America’s Cup 2021 è ormai entrata nel vivo.e Newsono in parità sul 2-2 dopo quattro. Domani,13, si disputeranno gara-5 e gara-6 che potrebbero spezzare l’equilibrio, dando un primo scossone alla competizione. Come di consueto la più grande incognita sarà legata alle condizioni del vento, variabile fondamentale in questa tipologia di competizione. Le indicazioni fornite dall’imbarcazione timonata da Francesco Bruni e James Spithill sono state estremamente soddisfacenti nel corso della prima giornata con vento tra i 15 e i 18 nodi, così come con vento leggero. Dicasi lo stesso anche per l’imbarcazione dei Kiwi estremamente performante in tutte le condizioni. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli ...

