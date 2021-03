Advertising

TV7Benevento : Lazio: Leodori, 'maggioranza più forte con M5S, regione punto riferimento per Paese'... - semeraro_g : RT @ValeMameli: E infatti anche le garanzie fornite alla disperata dalla società di Battaglia Monterisi, per coprire le rassicurazioni offe… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Leodori

Lo ha detto il presidente della regione, Nicola Zingaretti, presentando la nuova giunta che ... Ci sono più ae modifiche che riguardano il vicepresidente Daniele, al quale andranno le ...Le delicate deleghe ai conti passano al vicepresidente di Zingaretti, il dem Daniele. Esce ... "Oggi nelsi forma una nuova maggioranza per lavorare meglio ed essere più vicini ai ...Così il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "Da oggi i cittadini della Regione Lazio potranno contare su un maggioranza più solida, sempre più focalizzata sulla lotta al Covid e sui ...Via al governo PentaDem nel Lazio. Zingaretti indica la rotta al Pd nazionale. I 5 Stelle verso la rottura: Casaleggio non concede Rousseau. La benedizione di Crimi e Grillo. Chi entra e chi esce. Chi ...