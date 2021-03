Lancia sassi contro i militari e aggredisce gli agenti di polizia: arrestato un 27enne a Milano (Di venerdì 12 marzo 2021) Insulti, sassi e una serie di tentativi di aggressione in piazza Duca d’Aosta a Milano, dove un giovane di 27 anni ha attaccato dei militari. Il ragazzo, un cittadino di nazionalità pakistana con precedenti, verso le 10.15 ha iniziato a insultare dei militari che presidiavano la piazza della stazione. Subito dopo, con dei sassi ha colpito più volte il mezzo blindato dell’Esercito e infine si è avvicinato violentemente alle forze dell’ordine presenti nell’area. Il 27enne è stato fermato, ma a quel punto ha iniziato a opporsi all’arresto aggredendo gli agenti con calci e pugni. Nessun militare è rimasto ferito. Portato in Questura, il giovane è stato quindi dichiarato in arresto con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto si è appreso, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Insulti,e una serie di tentativi di aggressione in piazza Duca d’Aosta a, dove un giovane di 27 anni ha attaccato dei. Il ragazzo, un cittadino di nazionalità pakistana con precedenti, verso le 10.15 ha iniziato a insultare deiche presidiavano la piazza della stazione. Subito dopo, con deiha colpito più volte il mezzo blindato dell’Esercito e infine si è avvicinato violentemente alle forze dell’ordine presenti nell’area. Ilè stato fermato, ma a quel punto ha iniziato a opporsi all’arresto aggredendo glicon calci e pugni. Nessun militare è rimasto ferito. Portato in Questura, il giovane è stato quindi dichiarato in arresto con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto si è appreso, in ...

Advertising

GiopuW : RT @magicaGrmente22: 'follia di un ragazzo di 27 anni - un cittadino pachistano regolare in Italia e con precedenti - che si è scagliato co… - leone52641 : RT @magicaGrmente22: 'follia di un ragazzo di 27 anni - un cittadino pachistano regolare in Italia e con precedenti - che si è scagliato co… - magicaGrmente22 : 'follia di un ragazzo di 27 anni - un cittadino pachistano regolare in Italia e con precedenti - che si è scagliato… - Yogaolic : #Milano, follia in Centrale: lancia sassi contro i militari, poi si scaglia contro i poliziotti - patriziafrezzat : RT @francescatotolo: Indovinate chi ha lanciato sassi e bastoni contro mamme e bambini, urlando 'Vi ammazzo a tutti'? Un 22enne, originario… -