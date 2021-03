La sardina Santori si vanta: «Il Pd mi corteggia, ma io dico no. Letta ha bisogno di noi» (video) (Di venerdì 12 marzo 2021) “Gli iscritti del PD ci dicono ‘entrate e aiutateci a cambiare’ ma noi diciamo, no, vediamo, dobbiamo prima capire…”. Povero Pd, costretto a subire perfino i diktat della Sardine, che sostengono di essere corteggiatissimi e pongono le condizioni. Ieri sera, Mattia Santori, uno dei fondatori delle Sardine, ospite del programma “Piazza Pulita“, dopo la gaffe su Berlinguer, si è spinto fino a sindacate le scelte della segreteria dei Dem: “Questo è un governo di centrosinistra?” è stata la sua domanda ,’intervista integrale, prima di esercitarsi nella lezioncina al futuro leader del Pd Enrico Letta: “Deve dirci se è un armistizio tra correnti o vuole proseguire un lavoro lasciato a metà da Zingaretti. La prima cosa che deve fare è dare un mandato esplorativo, mandate degli esploratori fuori, usate anche ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021) “Gli iscritti del PD cino ‘entrate e aiutateci a cambiare’ ma noi diciamo, no, vediamo, dobbiamo prima capire…”. Povero Pd, costretto a subire perfino i diktat della Sardine, che sostengono di esseretissimi e pongono le condizioni. Ieri sera, Mattia, uno dei fondatori delle Sardine, ospite del programma “Piazza Pulita“, dopo la gaffe su Berlinguer, si è spinto fino a sindacate le scelte della segreteria dei Dem: “Questo è un governo di centrosinistra?” è stata la sua domanda ,’intervista integrale, prima di esercitarsi nella lezioncina al futuro leader del Pd Enrico: “Deve dirci se è un armistizio tra correnti o vuole proseguire un lavoro lasciato a metà da Zingaretti. La prima cosa che deve fare è dare un mandato esplorativo, mandate degli esploratori fuori, usate anche ...

