Formazioni ufficiali Cittadella-Pisa, Serie B 2020/2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Cittadella-Pisa, match valido per l’anticipo della ventottesima giornata della Serie B 2020/2021. Le due squadre sono divise da soli quattro punti in classifica ed entrambe sono alla ricerca di un posto nei playoff. In caso di successo, i padroni di casa salirebbero a quota 44 punti, confermandosi tra le migliori della classe. Qualora dovessero invece vincere i toscani, la lotta playoff s’infiammerebbe come non mai. Chi avrà la meglio? Il calcio d’inizio è fissato alle ore 19:00 di venerdì 12 marzo. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le Formazioni ufficiali: Cittadella – In attesa Pisa – In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Ledi, match valido per l’anticipo della ventottesima giornata della. Le due squadre sono divise da soli quattro punti in classifica ed entrambe sono alla ricerca di un posto nei playoff. In caso di successo, i padroni di casa salirebbero a quota 44 punti, confermandosi tra le migliori della classe. Qualora dovessero invece vincere i toscani, la lotta playoff s’infiammerebbe come non mai. Chi avrà la meglio? Il calcio d’inizio è fissato alle ore 19:00 di venerdì 12 marzo. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le– In attesa– In attesa SportFace.

Advertising

infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Serie A, tutte le ultime LIVE sul 27° turno: le ufficiali di Lazio-Crotone - CinqueNews : #Lazio - #crotone -> le formazioni ufficiali: Correa con Immobile - stefanosconti : Toro-Samp: le formazioni ufficiali - sscalcionapoli1 : Lazio-Crotone, le formazioni ufficiali: Inzaghi non fa calcoli e schiera l'undici migliore #SerieATIM #LazioCrotone - infoitsport : Diretta Lazio-Crotone ore 15: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali -