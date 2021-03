Enrico Ruggeri e la cocaina: 'L'ho provata, non sapevo come spendere soldi. Ne sono uscito per i compagni di merende' (Di venerdì 12 marzo 2021) Enrico Ruggeri parla della sua esperienza con la cocaina . Durante gli anni '80 il cantante ha provato la cocaina , per poi fortunatamente abbandonarla velocemente: 'L'ho provata - ha raccontato - da ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021)parla della sua esperienza con la. Durante gli anni '80 il cantante ha provato la, per poi fortunatamente abbandonarla velocemente: 'L'ho- ha raccontato - da ...

Advertising

LoredanaBerte : Pino Daniele, Mango, Enrico Ruggeri, Ivano Fossati... sono stata davvero una ragazza fortunata ???? ?? @RaiUno #nonsonounasignora - enricoruggeri : Rincaro la dose. Enrico Ruggeri ... 'Le Ragazze Di 40 Anni' - zazoomblog : Enrico Ruggeri e la cocaina: Lho provata non sapevo come spendere soldi. Ne sono uscito per i compagni di merende -… - Nonsolosuoni : Su - _DAGOSPIA_ : ENRICO RUGGERI SESSO, DROGA E ROCK’N’ROLL – ‘HO PROVATO LA COCAINA, DA STUPIDO,PERCHE’…’ -