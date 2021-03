Diritti tv | Dazn tratta con Persidera per portare la Serie A sul digitale terrestre

(Di venerdì 12 marzo 2021)tiva traperlaA sul. Una ‘mossa’ per convincere i club. ROMA – E’ in corso unativa traperlaA sul. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’azienda sta cercando di trovare un accordo con la società creata da Telecom per consentire di far vedere il calcio anche in televisione e non solo in streaming. Una mossa per cercare di convincere i club ad accettare la proposta presentata nei giorni scorsi. Letive sono in corso e si proverà ad arrivare ad un’intesa nei prossimi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Dazn

Nuovo round in vista per le offerte di Sky ealla Lega Serie A per itv del campionato nel triennio 2021/24. Andrà in scena infatti martedì 16 marzo in videoconferenza una nuova assemblea dei 20 club per decidere sulle proposte ...... CAMPIONATO 2018/2109 Serie A, Sky o? La programmazione giornata per giornata ROJADIRECTA ... Poichè Rojadirectaonline calcio gratis (Rojadirectatv) non potrebbe esistere visti inon ...Come le altre partite della Liga spagnola della stagione 2020-2021, si può vedere in diretta su DAZN. È la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Liga – e di altri ...Trattativa tra Dazn e Persidera per portare la Serie A sul digitale terrestre. Una 'mossa' per convincere i club.