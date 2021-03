Cristiano Ronaldo, addio alla Juve a giugno? C'è un prezzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Tutti si domandano se l'acquisto di Ronaldo sia stato un buon investimento per la Juventus , nel day after l'eliminazione che certifica il triplo flop in Champions (Ajax, Lione, Porto). Di sicuro ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021) Tutti si domandano se l'acquisto disia stato un buon investimento per lantus , nel day after l'eliminazione che certifica il triplo flop in Champions (Ajax, Lione, Porto). Di sicuro ...

Advertising

ESPNFC : Juventus must 'free' Cristiano Ronaldo this summer, according to former Juventus president Giovanni Cobolli Gigli ?? - GoalItalia : #CR7 ha steccato contro il Porto: ma metterlo in discussione è fuori dal mondo. Il commento di @romeoagresti 7?????? - tancredipalmeri : Il classico salto con esultanza di Cristiano Ronaldo - napolista : CorSport: la Juve dovrà vendere Ronaldo almeno a 29 milioni, altrimenti sarà minusvalenza In pochi potrebbe permet… - PapaYasikov : RT @ESPNFC: Juventus must 'free' Cristiano Ronaldo this summer, according to former Juventus president Giovanni Cobolli Gigli ?? https://t.c… -