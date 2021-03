**Covid: sindaco Brescia, ‘chiederò a Draghi più vaccini per noi’** (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) – Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, chiede al Governo “un cambio di passo” per Brescia e la sua provincia, con più vaccini e un maggior approvvigionamento di dosi. Durante la conferenza stampa settimanale, ha spiegato che ci sono 2.194 Bresciani positivi, in crescita rispetto alla scorsa settimana. Il sindaco, che ha rinnovato le ordinanze per il divieto di consumo di bevande nel centro e la chiusura dei parchi, ha fatto presente che scriverà al premier Mario Draghi e alla Regione Lombardia per chiedere “una campagna di vaccinazioni straordinaria”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) – Ildi, Emilio Del Bono, chiede al Governo “un cambio di passo” pere la sua provincia, con piùe un maggior approvvigionamento di dosi. Durante la conferenza stampa settimanale, ha spiegato che ci sono 2.194ni positivi, in crescita rispetto alla scorsa settimana. Il, che ha rinnovato le ordinanze per il divieto di consumo di bevande nel centro e la chiusura dei parchi, ha fatto presente che scriverà al premier Marioe alla Regione Lombardia per chiedere “una campagna di vaccinazioni straordinaria”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Covid sindaco Zona rossa Raffadali, i consiglieri di minoranza: 'subito interventi straordinari a sostegno delle attività economiche' ...la richiesta di zona rossa si poteva evitare e bisognava semmai aumentare i controlli per il rispetto delle regole anti covid." Alla luce della situazione attuale, i Consiglieri chiedono al Sindaco ...

Monte San Savino: nasce lo sportello unico ...obiettivo portato finalmente a termine nonostante le molte difficoltà generate dall'emergenza Covid ...per offrire risposte chiare in modo semplice e veloce alla nostra comunità" spiega il Sindaco ...

Il sindaco di Montemurlo positivo al Covid Il Tirreno A La Maddalena aumentano i contagi: l’isola rimane blindata in zona rossa Si tratta dell’unico Comune attualmente in lockdown dopo che le altre due comunità “rosse”, San Teodoro e Bono (nel Sassarese), sono passate direttamente alla zona bianca dopo il calo dei contagi ...

Focolaio in Viale Isonzo a Catanzaro, il sindaco firmerà ordinanza di chiusura scuole nel quartiere Il lungomare e i parchi per il momento rimarranno aperti perché il problema è il focolaio che c'è nel quartiere di viale Isonzo. Conosciamo bene il quartiere queste famiglie molto spesso si frequentan ...

