Covid, Regioni: 'Siamo in grado di fare più vaccini, ma servono più dosi' (Di venerdì 12 marzo 2021) 'Le Regioni sono ora in grado di somministrare un numero di vaccini molto più alto rispetto a quello attuale: per questo è assolutamente necessaria una maggiore disponibilità di dosi'. Lo ribadisce il ...

riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - SkyTG24 : A #Pasqua tutta Italia in zona rossa, sarebbe questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione… - TgLa7 : #Covid: a #Pasqua tutta Italia in #zonarossa, dal 3 al 5 aprile E' quanto emerge da riunione #governo-#regioni - labo_franco : RT @claudio_2022: L'Italia verso una Pasqua blindata. Un anno di chiusure a c@@@@, chi si, e chi no, non hanno prodotto nessun miglioramen… - CNAFerrara : Tutta Italia in zona rossa per le festività pasquali. Criteri più rigidi per attribuire il rosso alle Regioni. Sono… -