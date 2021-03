Covid | bozza dl | da lunedì tutte aree gialle diventano arancione

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Non ci saranno più zone, ma al massimo. E' questa una delle strette più significative del dl anti-che il governo si appresta a varare. "Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla" si applicano "le misure" stabilite "per la zona". Questo significa, ad esempio, bar e ristoranti chiusi al pubblico, con servizi di asporto e consegna a domicilio comunque garantiti, ma negozi aperti a differenza di quanto avviene in zona rossa. Mentre bar e ristoranti rimangono chiusi al pubblico, come in zona rossa, e possono lavorare solo con i servizi di asporto e consegna a domicilio, in zonai negozi restano aperti. Ci si può spostare all'interno ...

... nel quale verrà approvato un decreto legge, e non un Dpcm, per nuove misure anti -. Il nuovo ... Il decreto, secondo quanto si legge in una, prevede la zona rossa nazionale dal 3 al 5 aprile.Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva assoluta l'ultima versione delladel nuovo decreto per contenere la diffusione del- 19 che il governo Draghi varerà oggi. CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO DEL DECRETO Tre giorni di zona rossa per le festività pasquali: ...La riunione informale tra Governo, Regioni ed Enti locali sulle nuove misure anti Covid da adottare alla luce dell’impennata dei contagi su tutto il territorio nazionale è terminata intorno alle 11.30 ...Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Si tinge di rosso l'Italia alle prese con l'emergenza Covid durante le festività pasquali. In cui tuttavia, sulla ...