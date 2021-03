Bullismo | Figliomeni | va combattuto anche con strutture svago e cultura

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “A seguito dell’ennesimo episodio di, questa volta avvenuto nel quartiere Tor Tre Teste e per il quale ringrazio, oltre alla ex consigliera Lorena Vinzi,la cittadina del quartiere che e’ intervenuta prontamente per porre fine allo stesso, sollecitiamo ancora una volta l’amministrazione capitolina ad attivarsi per garantire la presenza dili e diai nostri giovani in periferia.” “Soprattutto in questo periodo storico, legato all’emergenza da Covid-19, in cui i nostri giovani hanno minori occasioni di socialita’ e pensiamo alle scuole chiuse, agli impianti sportivi non accessibili, e’ quanto mai necessario porre in essere tutte le azioni necessarie per far si’ che gli stessi possano incanalare nel modo giusto le proprie energie affinche’ si possa costituire ...