Biden fissa la data: "Il 4 luglio sarà l'Indipendence day dal Covid" (Di venerdì 12 marzo 2021) Joe Biden fissa la data. Il 4 luglio di quest’anno gli Stati Uniti non festeggeranno solamente l’indipendenza dal Regno di Giorgio III, ma sarà anche “l’Indipendence day dal Covid, per rendere questo giorno davvero speciale”. A questo, aggiunge la promessa di rendere tutti gli adulti candidabili a ricevere il vaccino entro il primo maggio. “Sia chiaro”, ha specificato, “questo non significa che tutti avranno quella possibilità immediatamente, ma sarà possibile mettersi in fila a partire dal 1 maggio”. Ad oggi, gli Usa hanno vaccinato circa il 30% della popolazione. Nel suo discorso alla nazione, durato circa 23 minuti, Biden della “sofferenza collettiva” che da un anno a questa parte il popolo americano sta subendo: 530mila morti è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Joela. Il 4di quest’anno gli Stati Uniti non festeggeranno solamente l’indipendenza dal Regno di Giorgio III, maanche “l’day dal, per rendere questo giorno davvero speciale”. A questo, aggiunge la promessa di rendere tutti gli adulti candidabili a ricevere il vaccino entro il primo maggio. “Sia chiaro”, ha specificato, “questo non significa che tutti avranno quella possibilità immediatamente, mapossibile mettersi in fila a partire dal 1 maggio”. Ad oggi, gli Usa hanno vaccinato circa il 30% della popolazione. Nel suo discorso alla nazione, durato circa 23 minuti,della “sofferenza collettiva” che da un anno a questa parte il popolo americano sta subendo: 530mila morti è ...

Advertising

QPeriscopica : RT @HuffPostItalia: Biden fissa la data: 'Il 4 luglio sarà l'Indipendence day dal Covid' - RosaMaiuccaro : RT @HuffPostItalia: Biden fissa la data: 'Il 4 luglio sarà l'Indipendence day dal Covid' - HuffPostItalia : Biden fissa la data: 'Il 4 luglio sarà l'Indipendence day dal Covid' - Giacometta3 : @fattoquotidiano Questi sono in fissa ....tra un po’ Conte ha fatto pure il piano vaccinale di Biden - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 8.2.2021 (duemilaventuno)– R. PAU ITALIAN UNION TRADE MINISTER TROUGH THE POLITICAL ASYLUM IN ALL OVER… -