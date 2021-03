Biathlon oggi: orari, tv, programma, streaming, pettorali Sprint femminile Nove Mesto (Di venerdì 12 marzo 2021) oggi, venerdì 12 marzo alle 17.30, le nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca) saranno teatro della Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. Nella prove dei due poligoni si spera che le azzurre sappiano rendere al meglio e soprattutto trovare precisione nelle serie di tiro. Da questo di vista si è reduci da prove altalenanti per le nostre principali portacolori, ovvero Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, giunte terza e quindi nella Sprint della scorsa settimana sempre in questa sede, ma poi letteralmente naufragate nell’inseguimento, con percentuali al tiro altamente deficitarie. Wierer, dunque, prenderà il via con il 6, mentre la sappadina ha pescato l’8. A dare il via alle danze sarà la tedesca Denise Herrmann, da osservare con attenzione. Le migliori, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021), venerdì 12 marzo alle 17.30, le nevi di(Repubblica Ceca) saranno teatro delladella Coppa del Mondo di2020-2021. Nella prove dei due poligoni si spera che le azzurre sappiano rendere al meglio e soprattutto trovare precisione nelle serie di tiro. Da questo di vista si è reduci da prove altalenanti per le nostre principali portacolori, ovvero Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, giunte terza e quindi nelladella scorsa settimana sempre in questa sede, ma poi letteralmente naufragate nell’inseguimento, con percentuali al tiro altamente deficitarie. Wierer, dunque, prenderà il via con il 6, mentre la sappadina ha pescato l’8. A dare il via alle danze sarà la tedesca Denise Herrmann, da osservare con attenzione. Le migliori, ...

zazoomblog : Biathlon oggi: orari tv programma streaming pettorali Sprint maschile Nove Mesto - #Biathlon #oggi: #orari… - fedelona41 : @max_ambesi @DarioPuppo si è saputo di più su cosa sia successo alle biathlete italiane oggi al poligono?problema c… - mamuam : RT @DarioPuppo: Per chi se lo fosse dimenticato, oggi Lisa Vittozzi con il terzo posto nella sprint di Nove Mesto ha ricordato a tutti perc… - FondoItalia : Biathlon, Lisa Vittozzi: 'Il vento oggi è stato un fattore: non sono riuscita a fare la gara che mi aspettavo' - zazoomblog : Biathlon inseguimento maschile Nove Mesto 2021 oggi in tv: orario canale e diretta streaming - #Biathlon… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon oggi Biathlon: Hofer sul podio. Terzo a Nove Mesto ... con una prova sontuosa nella parte sciata e una grande puntualità al poligono che testimoniano quanto la sua stagione sia deludente in relazione alle potenzialità, oggi scatenate alla massima ...

La cultura dello sport Oggi non solo i nostri atleti di punta, noti a livello internazionale, ma pure i giovanissimi " basti pensare ai prestigiosi risultati ottenuti ai recenti mondiali giovani di biathlon " si impongono ...

Biathlon oggi: orari, tv, programma, streaming, pettorali Sprint maschile Nove Mesto OA Sport LIVE Biathlon, Sprint donne Nove Mesto in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sperano nel podio CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sprint femminile della decima tappa della Coppa del Mondo 2020-202 ...

Biathlon: CdM, Hofer terzo nella sprint di Nove Mesto Nove Mesto, 11 mar. -(Adnkronos) - Lukas Hofer conquista il terzo gradino del podio nella sprint d’apertura della seconda settimana di Coppa del mondo a Nove Mesto. La gara dell'azzurro è stata estrem ...

