Belen Rodriguez commenta l’arresto di Fabrizio Corona: “Ho pianto per lui, ha bisogno d’aiuto” (Di venerdì 12 marzo 2021) Belen Rodriguez, ex fidanzata di Fabrizio Corona, raggiunta dall’AdnKronos parla del suo nuovo arresto. Attualmente l’imprenditore siciliano è ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato vittima di un malore proprio in seguito all’intervento delle forze dell’ordine. Belen Rodriguez commenta l’arresto di Fabrizio Corona Penso che Fabrizio Corona abbia già pagato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 12 marzo 2021), ex fidanzata di, raggiunta dall’AdnKronos parla del suo nuovo arresto. Attualmente l’imprenditore siciliano è ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato vittima di un malore proprio in seguito all’intervento delle forze dell’ordine.diPenso cheabbia già pagato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Bianca34874951 : RT @ilgiornale: 'Lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram?'. Belen Rodriguez in difesa di Fabrizio Corona. E intanto par… - blogtivvu : Belen Rodriguez commenta l’arresto di Fabrizio Corona: “Ho pianto per lui, ha bisogno d’aiuto” - AnnamariaTortor : Fabrizio Corona: Asia Argento “Quest’uomo non è un assassino”. Belen Rodriguez: “Ieri ho pianto tanto”, Nina Moric… - Italia_Notizie : Belen Rodriguez difende Fabrizio Corona: “Ho pianto tanto. Va curato non portato in galera”. Poi posta una petizione - ilgiornale : 'Lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram?'. Belen Rodriguez in difesa di Fabrizio Corona. E int… -