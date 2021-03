AstraZeneca ora fornisca l’accesso ai dati, chiede l’immunologa Antonella Viola (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo i sequestri delle dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 bloccato da Aifa in seguito alle segnalazioni di morti sospette e reazioni gravi in Italia e in Europa, si è scatenato il panico tra vaccinati e candidati in attesa. I centralini delle Asl, i telefoni dei medici di base, i numeri verdi degli hub regionali sono stati presi d’assalto. In attesa di capire cosa sia accaduto e se c’è un nesso tra la somministrazione del vaccino e i decessi, l’Istituto Superiore di Sanità ha deciso di bloccare questo lotto e analizzarlo. Danimarca, Islanda e Norvegia hanno scelto invece di bloccare del tutto la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. L’azienda, spiega l’immunologa Antonella Viola sulla Stampa, «non ha fornito dati utili a orientarci. Non sappiamo ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo i sequestri delle dosi del vaccinodel lotto ABV2856 bloccato da Aifa in seguito alle segnalazioni di morti sospette e reazioni gravi in Italia e in Europa, si è scatenato il panico tra vaccinati e candiin attesa. I centralini delle Asl, i telefoni dei medici di base, i numeri verdi degli hub regionali sono stati presi d’assalto. In attesa di capire cosa sia accaduto e se c’è un nesso tra la somministrazione del vaccino e i decessi, l’Istituto Superiore di Sanità ha deciso di bloccare questo lotto e analizzarlo. Danimarca, Islanda e Norvegia hanno scelto invece di bloccare del tutto la somministrazione del vaccino di. L’azienda, spiegasulla Stampa, «non ha fornitoutili a orientarci. Non sappiamo ...

